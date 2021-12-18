Bakkal ve bayilerin sesi olmaya geliyor Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odasına adaylığını açıklayan Mehmet Akif Öncel; "Bakkal ve bayilerin daha iyi koşullarda hizmet vermesi için gerekli projeleri gerçekleştireceğiz"

Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odasına adaylığını açıklayan Mehmet Akif Öncel, yapacakları projelerle esnafın sorunlarını çözmek için çalışacaklarını söyledi.

Eskişehir’de 9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası seçiminde aday olduğunu açıklayan Mehmet Akif Öncel, çalışmalarına hız verdi. Bir yandan esnaf ziyareti yaparken, diğer yandan seçilecekleri takdirde gerçekleştirecekleri projelerin alt yapılarını gerçekleştiriyor. Mahallelerde yıllardır vatandaşların zor günlerinde yanında olan ve destekçisi konumunda bulunan bakkal ve bayilerin daha iyi koşullarda hizmet vermesi için gerekli projeleri gerçekleştireceklerini söyleyen Öncel, genç bir ekipler çalışacaklarını söyledi.

Esnafın her zaman yanında olacaklarını ve yaptıkları projelerle rahat ve daha kazançlarının yükselmesi için çalışacaklarını ifade eden Mehmet Akif Öncel, “Bilindiği üzere Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odasına adayız. Dinamik bir yönetim ile bize bağlı olan tüm üyelerimizin ve esnafın sesi olacağız. Son dönemde büyük mağaza ve kuruluşların esnafı nasıl ezdiğine şahit oluyoruz. Buna asla izin vermeyeceğiz, devamlı takipçisi olacağız. Göreve geldiğimizde üyelerimize ve esnafa ilk günden son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı herkes bilsin, duysun” dedi.

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