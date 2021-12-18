Hırsızlık şüphelisine ait evlerde çok sayıda bisiklet, motosiklet ve silah ele geçirildi İki ayrı ev ve depodaki aramada 32 adet bisiklet, 8 adet elektrikli bisiklet, 4 adet motosiklet bulundu

Eskişehir’de çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi, evlerine yapılan polis baskını sonucunda çaldığı motosiklet ve bisikletlerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde motosiklet, elektrikli bisiklet, bisiklet hırsızlığı ve diğer bazı suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ö.K. isimli şüphelinin çok sayıda bisiklet hırsızlığına karıştığı tespit edildi. Şüphelinin 2 farklı adres kullandığı belirlenirken, bu adreslere yapılan baskında şüpheli yakalandı. Şüphelinin; motosiklet hırsızlığı, bisiklet hırsızlığı, güveni kötüye kullanmak, başkasına ait kimlik kullanmak, ruhsatsız silah bulundurmak ve açıktan hırsızlık olaylarından arandığı anlaşıldı.

Şüpheli Ö.K.’nin kayıtlı bulunduğu 2 eve ve evlere ait depolara yapılan polis baskınında; 32 adet bisiklet, 8 adet elektrikli bisiklet, 4 adet motosiklet, 6 adet farklı şahıslara ait kimlik, 5 adet farklı şahısların adına kayıtlı kredi kartı, 20 adet matkap, çok sayıda anahtar, tornavida, kesme makası ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait fişek ve kartuşlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.K.’nin emniyettki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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