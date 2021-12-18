Arama kurtarma ekibinden kan bağış kampanyası

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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İz Arama Kurtarma Ekibi, farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışta bulundular.

İz Derneği Başkanı Özkan Değerlier, İz Arama Kurtarma Ekibi ve Başkan Yardımcısı Selçuk Uğurel; 18 kişilik ekibi ile Kızılay’a kan bağışı yaptılar. Kan bağışı için bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan dernek yetkilileri, böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutluluklarını ifade ettiler. Ayrıca diğer derneklerin de bu gibi faatliyetlerde bulunması için temennilerde bulundular.

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