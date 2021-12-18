Eskişehirspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, evinde karşılaşacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor, 20212022 sezonu ilk yarısının son hafta mücadelesinde evinde oynayacağı Ankara Demirspor müsabakasına Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde hazırlandı. Teknik Direktör Suat Kaya ve ekibi yönetiminde saat 14.00'te başlayan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sportif sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Sezgin Coşkun antrenmanda yer almazken, Hasan Ulaş Uygur fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.



Yarın saat 13:00’de Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 9 puan ile 18’inci sırada yer alırken, Ankara Demirspor ise 20 puanla 11’inci sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.