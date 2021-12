15 yıldır terminal etrafındaki köpekleri besliyor Sokak hayvanlarını besleyen Rahmi Yaş: "İnsanlar bir kap su ve yemek ile hayvanlara yardımcı olabilir"

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uzun yıllar görev yapan Rahmi Yaş, 15 yıldır terminal etrafındaki köpekleri besleyip, onları bina içerisinde ağırlıyor.

Eskişehir’de yaşayan Rahmi Yaş, emekli olduğu şehirlerarası otobüs terminaline her gün saat 18.00’da gelip bina etrafındaki sokak köpeklerini besliyor. 15 yıldır terminal etrafındaki sokak hayvanlarıyla ilgilenen Yaş, çevresinden de takdir topluyor. Her gün evinden 2 kilometre uzaklıktaki terminal binasına gelip burada adeta köpeklerle kucaklaşan hayvansever vatandaş, onlar için yaklaşık 10 kilogram ağırlığında yiyecek veya mama taşıyor. Hepsini çocuğu gibi seven Rahmi Yaş, geçmişte köpekleri istemeyen esnaf ve zabıtalarla mücadele ettiğini belirtti. Şimdi köpekler bina içeresinde rahatça dolaşabilirken, bu durum yolcular tarafından da olumlu karşılanıyor.

Rahmi Yaş, bir kap su ve yemek ile sokak hayvanlarına yardımcı olunabileceğini ifade ederek, “Bir tane köpeğimiz vardı, karnı açtı, sonra onun karnını doyurmaya başladım. Daha sonra diğerleri de yemek yemeye geldi. Şimdi 1213 köpeğimiz var beslediğim. Çevremde ‘Bu kadar köpek beslenir mi’ diye bir sürü tepki aldım. Ama sonradan da o arkadaşlarım da alıştılar, sevmeye başladı, hatta onlar da ellerinden geldiği kadarıyla beslemeye çalışıyorlar. Engellerle çok karşılaştım zamanında. ‘Otogarın içinde bakılmasın’ tarzında olumsuz çok geri dönüş aldım. Ama dediğim gibi o algıyı yendik esnaf olarak. Esnaflarımız da iyiler, zarar vermiyorlar, hayvan sevgisi var hepsinde. Yolculardan bazıları da korkuyor, tekme falan atan olmuş. Onların bazılarıyla da mahkememiz oldu. Gençlerimizin hayvan sevgisi arttı, örneğin sırt çantalarında dahi mama taşıyorlar ve sokaktaki canlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu durum da beni mutlu ediyor. Her akşam 6'da geliyorum. Onlar beni gördüğünde ya da sesimi duyduklarında hemen bana doğru geliyorlar. Bu besleme işi 15 senedir rutin bir şekilde devam ediyor. Kuru mama ve et getiriyorum genellikle. İnsanlar bir kap su ve yemek ile hayvanlara yardımcı olabilir. Bilhassa bu kış aylarında yaşam şartları oldukça zorlaşıyor, yemek artıklarını falan kapı önlerine koyarlarsa çok iyi olur” diye konuştu.



“Bize örnek oluyor”

Otobüs terminalinde görevli olan Hakkı Sever, arkadaşı olan Rahmi Yaş’ın köpeklerle yakından ilgilendiğini belirtti. Eskişehirli vatandaşların cana yakın olduğunun altını çizen Sever, “Her akşam 17.30’da tavuk eti veya kemik getirerek köpeklerin karnını doyuruyor. Sokak köpeklerinin hepsinin karnını doyuruyor. Eskişehir’de benim bildiğim üç tane büyük park var, üçüne de gidip besleme yapıyor arkadaşımız. Eskişehir’imizin insanları hayvansever olduğu için köpekleri seviyoruz. Arkadaşımız bu konuda bize örnek oluyor, biz de ona yardım ediyoruz. Genel olarak yolcularımız da köpeklerimizi seviyor” ifadelerini kullandı.

