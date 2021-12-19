Eski kışlık ayakkabıların tamiri cebinizi koruyor

Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların etkisini arttırmasıyla işlerinin arttığını belirten ayakkabı tamircileri, tasarruf etmek isteyenlerin eskilerini tamir ettirdiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı Eskişehir'de tasarruf etmek isteyen vatandaşlar, çözümü eski kışlık ayakkabılarını tamir ettirmekte buldu. Eskişehir’in Sıcak Sular bölgesinde uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Satılmış Öner, soğuk havaların şiddetini arttırmasıyla birlikte işlerinin yoğunlaşacağını ifade etti. Hareketliliğin başladığını aktaran Öner, ayakkabı tamirinde eski günlere dönüşün hissedildiğini dile getirdi.



“Daha çok ayakkabı tabanı ağırlıklı işler geliyor”

Öner, vatandaşların dükkana gelme nedenlerinin geçmişe göre değiştiğini vurgulayarak, "Yapılan iş, tamirat konusuna göre değişiyor. Fermuar takma işlemleri oluyor veya sağında solunda parçalanma olan ayakkabılarda mesela içlerine parça koyarak düzgün bir şekilde müşteri isterse dikiş atıyorum. Çünkü bazı insanlar dikiş konusunda titiz olabiliyor. Kışlık ayakkabının dışından dikiş izinin gözükmesini istemiyor. O durumlarda dikiş atmamıza gerek kalmıyor. İnsanlar daha çok kış aylarının gelmesinden dolayı fermuar taktırmaya geliyor. Ayakkabı tabanı ağırlıklı işler geliyor. Tabanı eskimiş kışlık ayakkabılarda bizde yeni malzeme olduğu için tüm tabanı değiştiriyoruz. Kışlık ayakkabıların sağlam olması açısından biz elimizden geldiğince deri kullanmaya çalışıyoruz. Suni deri kullanımında kışlık ayakkabının kullanım süresinde büyük bir azalma meydana geliyor. Tabii ki tüm bu faktörler ayakkabının sahibi olan kişinin kullanım durumuna göre farklılık gösterebilir" dedi.

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