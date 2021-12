Eskişehir OSB’deki aşı çalışmasına yoğun talep

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir OSB Müdürlüğü iş birliğinde üretimin merkezi EOSB’de yürütülen aşı çalışmasına yoğun ilgi gösteriliyor. İdari binada sürdürülen aşı çalışmasında günde yaklaşık 300 doz aşı yapılıyor.

İşçi ve çalışan sağlığının korunması ile sanayide üretimin devamlılığının sağlanması için İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir OSB iş birliği kapsamında EOSB idari binada 3. doz aşı çalışması başladı. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge başlayan aşılama çalışmasında incelemelerde bulunurken, Müdür Bilge aşı olmak için gelenlere ise bilgilendirmelerde bulundu.



“Herkesi aşı olmaya davet ediyorum”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 3. doz aşısını yaptırmasının ardından aşı hakkı tanınan herkesi aşı olmaya davet ederek, “Sağlık İl Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde eylül ayında idari binamızda Covid19 aşı çalışmasını başlatmıştık. Perşembe günü itibariyle hatırlatma aşısı olan 3. doz aşı çalışması, idari binamızda başlamış oldu. Ayrıca aşı hakkı tanımlanmış tüm vatandaşlarımız da Covid19 aşıları bölge binamızda yapılmakta. İlk günler itibariyle yoğun ilginin olması sevindirici. Günde yaklaşık 300 doz aşı yapılmış. Bölgemizde üretimin devamlılığını sağlamak, çalışanlarımızın sağlığını korumak adına başlatmış olduğumuz bu çalışmaya tüm sanayicilerimizi davet ediyorum. Çalışanlarını bölge binamıza yönlendirsinler. Unutmayalım ki hiçbir tedavi aşıdan üstün değildir. Bu yüzden maske, mesafe, hijyene dikkat edelim, aşımızı olalım” dedi.



“Aşı çalışması hafta içi her gün yapılacak”

Başkan Küpeli, çalışmanın hafta içi her gün yapılacağını aktararak, "Sağlık Müdürlüğü ekipleri hafta içi her gün 09.0016.00 saatleri arasında OSB binamızda çalışanlarımıza hizmet verecekler. Bize bu konuda destek sağlayan başta İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Uğur Bilge ve ekip arkadaşlarına, sahada görev alan aşı ekiplerine ve tüm sağlık çalışanlarına bu üstün fedakârlıkları için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadeleri kullandı.



“Pandemi henüz bitmedi, asla gevşemeyelim”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ise yaptığı açıklamada, “İl olarak pandemiye karşı iyi bir süreç yönetiyoruz. Ancak kış sürecinde hepimizin bildiği gibi vakalarda genel olarak bir artış gözlemleniyor. Bu olumlu tablonun devamı bizim elimizde. Bu zorlu süreçte hep birlikte başarıya ulaşacağız. Bunun da en önemli yolu tedbirlere uymaktan geçiyor. Pandemi henüz bitmedi. Yeni varyantlarla aramızda dolaşmaya, vatandaşlarımızı tehdit etmeye devam ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın kurallara hassasiyetle uymaları ve tedbirleri asla gevşetmemeleri pandemiyle mücadele kapsamında çok büyük önem arz ediyor. Bize bu konuda destek olan EOSB Başkanımız Nadir Küpeli’ye de çok teşekkür ediyorum. Bizi OSB’deki sanayimizle buluşturma imkânı verdiği ve aşılamaya verdiği büyük katkı için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

