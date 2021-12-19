Gençlerden keman kursuna ilgi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen keman kursu, gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve üç noktada hizmet veren gençlik merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik merkezleri tarafından gerçekleştirilen yeni dönem kursları da 44 farklı branştaki eğitim ve 3 atölye çalışması ile devam ediyor. Bu kapsamda gençler için ücretsiz olarak düzenlenen enstrüman kurslarından keman eğitimleri yoğun ilgi görüyor. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde 50 kursiyerin katılımı ile düzenlenen eğitimler, gençlerden beğeni topluyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimler sayesinde kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını belirten gençler, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

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