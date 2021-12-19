TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Ankara Demirspor: 2

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Ankara Demirspor ile 22 berabere kaldı.



Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Ersin Erbay xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx

Eskişehirspor: Cengiz Köseer xx, Onur Arı xxx, Tolga Yakut xx (Onurhan Uyanık dk. 83 ?), Berkay Tanır x, Kaan Gaman x, Utku Kızılkaya xx, Arda Okumuş xx, Eray Ertorun x, Buğra Çağlıyan x (Doğukan Ünal dk. 83 ?), Bartu Göçmen xx, Hasan Alp Altınoluk x (Hakkı Tığlı dk. 75 x, Cihangir Çağlıyan dk. 90+5 ?)

Ankara Demirspor: Oğuz Çalışkan xx, Eren Bektaş x, Kamil İçer x, Çağrı Bülbül xx, Yusuf Akyel xx, Hasan Kaya x, Ergin Keleş xx, Ender Gör x (Ahmet Sivri dk. 85 ?), Harun Aydın x, Umut Pusat x (Can Akçay dk. 63 xx), Alim Harlak x (Serdar Eylik dk. 46 xx)

Goller: Onur Arı (dk. 1), Bartu Göçmen (dk. 82) (Eskişehirspor), Serdar Eylik (dk. 49), Can Akçay (dk. 76)(Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Ender Gör, Hasan Kaya (Ankara Demirspor)

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