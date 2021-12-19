Eskişehir’de soğuk hava uyarısı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de çarşamba gününden itibaren etkili olacağı tahmin edilen soğuk hava konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir’in içinde bulunduğu bölgede salı gününden itibaren yağışlı havanın etkisini kaybedeceği tahmin edildi. Yapılan açıklamada, çarşamba gününden itibaren kuvvetli soğuk hava dalgasının etkisini göstererek, hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde azalacağı ve mevsim normallerinin 4 ile 10 derece altında seyredeceği ifade edildi. Ayrıca ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olayların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.