Seyitgazi’de okullar 1 gün tatil

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda yarın 20 Aralık 2021 (Pazartesi) tarihinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Kar yağışının yoğun olduğu ilçe ve köylerinde okuyan öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Taşımalı eğitimin de olduğu ilçede öğrenciler 1 gün süreyle taşımalı sistemi kullanmayacak. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 (bir) gün süre ile idari izinli olacak.

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