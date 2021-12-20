Eskişehir’de 3 ilçede okullar tatil

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Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerde etkili oldu. Gün içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Devam eden kar yağışının etkili olduğu Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

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