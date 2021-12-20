Eskişehir'de kar sevinci Mahalleli karın keyfini böyle çıkardı Soğuk hava vatandaşın kartopu oynamasına engel olamadı Vatandaşın kar sevinci gülümsetti Arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayan Mehmet Ali Törü: "Çocukluğumuzu yaşadık" Çocuklarını kar oynamaya Bozdağ'a götüren İbrahim Doğrul: "Çok mutlu oldular, onlar mutlu oldukça bizde mutluyuz"

Eskişehir’de etkili olan kar yağışının sevincini yaşayan vatandaşlar, kartopu oynayıp keyifli vakit geçirdi.

Tepebaşı’na bağlı Bozdağ Mahallesi'nde yer yer 20 santimetreye ulaşan kar, kenti beyaza bürüdü. Mahallelinin deyimine göre geç gelen kar, vatandaşı mutlu etti. Soğuğa aldırış etmeden kartopu oynayan vatandaşların sevinci, iç ısıtan görüntüler oluşturdu. Karla oynanan oyunun ardından, ısınmak için yol kenarında bulunan kafeye giren vatandaşlar, odun sobasının yanında çay içip muhabbet etti. Öte yandan devam eden kar yağışı, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.



"Hepimize bereket geldi"

Karın yağmasıyla birlikte büyük sevinç yaşayan Mehmet Ali Törü, arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynadı. Çocukluk günlerini hatırladığını söyleyen Törü, "Çocukluğumuzu yaşadık şükürler olsun ki. Köylüye, çiftçiye ve hepimize bereket geldi" dedi.



"Çocuklarımı aldım geldim, çok mutlu oldular"

Beklenen karın geç geldiğini ifade eden İbrahim Doğrul, herkes için hayırlı olmasını diledi. Çocuklarını eğlendirmek için Bozdağ Mahallesi'ne getiren Doğrul, şu şekilde konuştu:

"Maşallah çok güzel. Beklediğimiz kar geldi. Memleket bunu bekliyordu. Herkes için hayırlı olsun. Çocukları da buraya gezmeye getirdim. Evden çıkarken kar yoktu. 'Hadi yürüyün' dedim ve çocuklarımı aldım geldim. Çok mutlu oldular. Onlar mutlu oldukça bizde mutluyuz."



"Allah'ıma şükürler olsun, çok sevinçliyiz"

Karı görmek için şehir merkezinden gelen Arif Yeşilyurt, büyük sevinç yaşadığını belirtti. Isınmak için kafeye girdiğini anlatan Yeşilyurt, "Şu an Bozdağ'dayız, karı görmeye geldik. Çok sevinçliyiz. Mutlu mutlu çayımızı içiyoruz. Allah'ıma şükürler olsun, çok sevinçliyiz. Sobanın başına geldik. Çay ikram ettiler. Kartopu da oynadık. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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