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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa tutkunları karlı havada bin 450 metreye çıktı

İHA

Doğa tutkunları karlı havada bin 450 metreye çıktı

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri, kar yağışı sonrası beyaza bürünen şehrin en yüksek noktalarından Bozdağ’ın zirvesine çıktı.
Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, kar yağışının hâkim olduğu hafta sonu tatilini doğa yürüyüşü yaparak değerlendirdi. Şehrin en yüksek noktalarından Bozdağ’a çıkan 35 kişilik ekip; bin 450 metre yüksekliğe kadar çıktı. Sırasıyla Bozdağ mahallesi, Avlakkaya vadisi ve Yarımca mahallesinden geçen doğa tutkunları, hem zorlu şartlara karşı dirençlerini arttırdı, hem de spor yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan Bozdağ bölgesinde ise kartpostallık manzaralar oluştu. Uzun süredir kar yağışına hasret olduklarını söyleyen doğa tutkunları, etkinliklerine her hafta farklı rotalarda devam edeceklerini belirttiler.

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