Anadolu Üniversitesinden çocuklar için anlamlı iş birliği

Anadolu Üniversitesi ile BEEO arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile ilköğretim öğrencilerine sağlıklı beslenme ve doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak hedefleniyor.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen protokol törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Tulum, Proje Koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, öğrencileri, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı, Gıda Mühendisi Fonksiyonel Gıda Uzmanı Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu katılım gösterdi.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve BEEO Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın imzaladığı iş birliği protokolü ile ilköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerine sağlıklı beslenme ve doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda “Nasreddin Dede ve Yunus Emre ile Sağlıklı Yaşam” başlığını taşıyan kitap, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden belirlenen bir gruba verilecek “Senaryo ve Metin Yazarlığı” eğitiminin ardından öğrenciler tarafından yazılacak. Ayrıca kitap içerisinde, öğrencilerin yaşadıkları şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik dokusunu öğrenmelerine yönelik içerikler de yer alacak. Böylelikle öğrencilerin yaşadıkları çevre hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmış olacak. BEEO firması tarafından kitabın yazımına katkı sunan 11 öğrenciye, öğrenci başına toplamda bin TL olmak üzere telif ödemesi yapılarak kitabın basımı yapılacak.



“Hem öğrencilerimiz hem de çocuklarımız için güzel bir projede yer alıyoruz”

İmzalanan iş birliği protokolü hakkında görüşlerini dile getiren Rektör Erdal şunları söyledi:

“Çocuklarımız için üniversite öğrencilerimizin katkılarıyla esere dönüşen bir projede yer almak bizim için gerçekten gurur verici. Sağlıklı yaşamı çocuklarımıza Nasreddin Hocamız ve Yunus Emre ile benimsetmeyi amaçlayan bu çalışmayla ortaya çıkacak kitap, inanıyorum hem bizim hem de minik öğrencilerimiz için ayrıca bir başarı kaynağı olacak. Umarım üniversitemiz ve BEEO firmasının iş birliğinde gerçekleştireceğimiz proje öğrencilerimize ve minik yavrularımıza güzel kapılar açar. Çalışmada emeği geçen herkesi kutluyorum.”

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