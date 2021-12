Serkan Can Zengin İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu

Eğitimci ve iş insanı Serkan Can Zengin, İstanbul Üniversitesi’nin düzenlendiği etkinlikte "21. Yüzyıl Becerileri" konulu konferans verdi.

Zengin, pandemi döneminde zorunlu bir ara verdiği "21. Yüzyıl becerileri" konulu konferanslarına yeniden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde verdiği konferansta öğrencilerle bir araya gelen Serkan Can Zengin, son olarak İstanbul Üniversitesi iktisat Topluluğu'nun düzenlediği organizasyonla Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde Harvard Üniversitesi’nden Dr. Tony Wagner’ın ortaya koyduğu "21. Yüzyıl Becerileri" konulu konferansı verdi.

İstanbul Üniversitesi’nin düzenlediği ve yaklaşık 250 kişinin katıldığı konferansta katılımcılara bireylerin başarısının, merak ve hayal gücü, ağlar genelinde işbirliği yapma, hız ve uyum, girişkenlik ve girişimcilik, eleştirel düşünme ve problem çözme, etkili sözlü ve yazılı iletişim kurma, bilgiye erişimi analiz etme ve kullanma yeteneklerine bağlandığını belirten Serkan Can Zengin, iletişimde ilk izlenimin önemine de değindi, "Gülüşünüz imzanızdır" dedi. Zengin, insanların ne iş yaparlarsa yapsınlar en iyisi olmaya gayret etmelerinin önemine dikkat çekerken, katılımcılarla eğitim ve iş hayatındaki tecrübelerini de paylaştı.

