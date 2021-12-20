ESOGÜ Yayınevinden Polimer Teknolojisine katkı sunacak bir kitap

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avcı’nın editörlüğünde hazırlanan “Polimerler: Özellikler ve Uygulamaları” isimli kitap, ESOGÜ Yayınevinden çıkarak okuyucuları ile buluştu.

Bölümleri, alanında önemli derecede bilgi ve tecrübeye sahip akademisyen ekibi tarafından yazılan kitap, içerdiği konular ve Türkçe olması itibari ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kitaba ilişkin bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Avcı gündelik hayatın ve teknik kullanım alanlarının bir parçası olan polimerlerin yaklaşık 100 yıl önce literatüre girerek hızlı bir gelişim gösterdiğini belirterek, “Polimer teknolojisindeki son gelişmeler inşaat malzemelerinden, savunma sanayine; enerjiden medikal, otomotiv, uzay ve uçak teknolojisi gibi pek çok alanda devrim yaşatmıştır. Tüm bu kullanım alanları ve uygulamalar polimer bilimi ve teknolojisinin kimya, malzeme, elektronik, fizik, tıp, tekstil, havacılık ve otomobil endüstrisi gibi temel ve mühendislik alanları ile disiplinlerarası çalışmasını zorunlu kılıp yaşam kalitemizi geliştirerek birçok modern teknolojide ana özellik durumuna gelmiştir" bilgilendirmesinde bulundu.

Kitabın içeriğine ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Avcı, “Bu kitap polimer ve bu anlamda yoğun bir şekilde çalışmaların yürütüldüğü polimerik liflerin temel özelliklerini ve yönlerini ele alarak başlamaktadır. Daha sonrasında içyapı, formülasyon ve göstermiş oldukları performans ve özellikler arasındaki ilişkiler tartışılarak okuyucuların polimer kavramını anlaması ve irdelenmesine olanak tanınmaktadır. Kitabımızın son kısmında ise polimer bilim ve teknolojisinin günümüz ve gelecekte kullanım alanları hakkında açıklayıcı bilgiler ayrı ayrı bölümler halinde verilmiştir. Ayrıca özellikle doku ve biyomedikal mühendislik alanlarına ilgi duyan okuyuculara temel oluşturması amacıyla günümüzdeki önemine binaen kök hücre konusu son bölüm olarak verilmiştir. Kitabımızdaki her bir bölüm kendi içerisinde bir bütünlük oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra okuyucunun ihtiyaç duyduğu veya merak ettiği kavram ve uygulamalara da bağımsız bir şekilde bakabileceği formatta bir içerik tasarımı yapılmıştır. Kitap akademisyenler, araştırmacılar ve ilgili sektörde söz sahibi olanlar başta olmak üzere anlatılan konulara ilgi duyan meraklı her okuyucunun anlayabileceği formatta hazırlanmıştır” diye ekledi.

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