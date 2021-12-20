Köylülerin tilkiyi kurtarırken yaptığı konuşmalar güldürdü İki erkek tilkinin dolaştığı teli koparmaya çalışırken bir kadının, “Bir kameracı çağıraydık, televizyona çıkardık" demesi gülüşmelere neden oldu

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde tellere dolanan bir tilkiyi kurtaran köylülerin konuşmaları izleyenleri güldürdü.
Sarıcakaya ilçesinde tarladan geçen vatandaşlar, bir tilkinin tellere dolandığını gördü. Bunun üzerine tilkiyi kurtarmaya başlayan çiftçilerin çektikleri video ise izleyenleri güldürdü. İki erkeğin, tilkinin dolaştığı teli koparmaya çalışması sırasında yanında bulunan bir kadının, “Bir kameracı çağıraydık, televizyona çıkardık" diyerek yanındakine olayı görüntülemesini istemesi gülüşmelere neden oldu. Aynı kadının telleri kesmeye çalışan adamlara uyarılarda bulunması dikkat çekti. Uzun uğraşlar sonucunda tilki kurtarıldı, ancak köylüler, cep telefon şarjının bitmesi üzerine mutlu sonu çekemedikleri belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.