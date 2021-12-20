Köylülerin tilkiyi kurtarırken yaptığı konuşmalar güldürdü İki erkek tilkinin dolaştığı teli koparmaya çalışırken bir kadının, “Bir kameracı çağıraydık, televizyona çıkardık" demesi gülüşmelere neden oldu

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Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde tellere dolanan bir tilkiyi kurtaran köylülerin konuşmaları izleyenleri güldürdü.

Sarıcakaya ilçesinde tarladan geçen vatandaşlar, bir tilkinin tellere dolandığını gördü. Bunun üzerine tilkiyi kurtarmaya başlayan çiftçilerin çektikleri video ise izleyenleri güldürdü. İki erkeğin, tilkinin dolaştığı teli koparmaya çalışması sırasında yanında bulunan bir kadının, “Bir kameracı çağıraydık, televizyona çıkardık" diyerek yanındakine olayı görüntülemesini istemesi gülüşmelere neden oldu. Aynı kadının telleri kesmeye çalışan adamlara uyarılarda bulunması dikkat çekti. Uzun uğraşlar sonucunda tilki kurtarıldı, ancak köylüler, cep telefon şarjının bitmesi üzerine mutlu sonu çekemedikleri belirtildi.

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