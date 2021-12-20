Çocuklarda beyin ve sinir hastalıklarının belirtilerine dikkat edilmeli Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut: “Çocuklarda baş ağrısı, kusma, uyuklama gibi belirtiler dikkate alınmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda beyin ve sinir hastalıklarının belirtilerine dikkat edilmeli Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut: “Çocuklarda baş ağrısı, kusma, uyuklama gibi belirtiler dikkate alınmalı”

İHA

Çocuklarda beyin ve sinir hastalıklarının belirtilerine dikkat edilmeli Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut: “Çocuklarda baş ağrısı, kusma, uyuklama gibi belirtiler dikkate alınmalı”

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut, “Çocukların yaklaşık yüzde 3 ile 5’i kadarında beyin ve sinir cerrahisi bölümünü ilgilendiren hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle kusma, baş ağrısı, uyku hali gibi belirtilerde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı” dedi.
Dr. Alabulut, bebeklerde ve çocuklarda baş ağrısı, kusma, huzursuzluk, iştahsızlık, uyuklama, denge ve yürüme bozukluğu ile epilepsi benzeri semptomların ortaya çıkması halinde vakit kaybedilmeden özellikle çocukların nörolojik bozukluklarıyla ilgilenen bir beyin ve sinir cerrahi uzmanı veya çocuk nörolojisi uzmanına başvurulması gerektiğini belirterek “Çocukların yüzde 35’inde beyin ve sinir cerrahisini ilgilendiren hastalıklar görülüyor. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybedilmeden başvurulması önem taşıyor” dedi.
Beyin ve sinir cerrahisine başvurmayı gerektiren yeni doğan ve çocukluk çağı sorunlarının başında hidrosefalinin (beyinde ve beyin çevresinde beyinomurilik sıvısının birikmesi) geldiğini belirten Dr. Alper Alabulut, diğer rahatsızlıklar hakkında şunları söyledi:
“Bunun dışında erken çocukluk döneminde veya yeni doğanlarda omurga ve omurilik bozuklukları olarak bilinen spina bifida, skolyoz ve kifoz hastalıkları görülebiliyor. Özellikle skolyoz ve kifoz gibi hastalıklar sıklıkla 8 ile 12 yaş arasında tespit ediliyor. Beyin ve omurilik sisteminin tümörleri ve kraniosinostoz adı verilen kafatasında şekil bozukluları da sıkça karşılaştığımız hastalıklar oluyor. Omurgada eğrilik, yenidoğanda sırt, boyun bölgesinde şişlik, ayrık omurilik, kıllanma artışı, delik şeklinde gamze görüntüleri toplumda sık görülen ‘Spina Bifida’ hastalığının belirtisi olabiliyor. Çocuk nörolojisiyle birlikte hareket ettiğimiz epilepsi, spastisite gibi hastalıklar da yeri geldiğinde beyin ve sinir cerrahisinin müdahale etmesi gerektiren durumlar ortaya çıkartabiliyor.”

“Aileler önce beyin ve sinir hastalıkları cerrahına veya uzmanına başvurmuyor”
Hastalıklara göre farklı semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Alper Alabulut, aileleri uyardı. Bu belirtiler görüldüğü takdirde geç kalınmadan uzman hekimlere başvurulması gerektiğini belirten Dr. Alabulut, şu ifadeleri kullandı:
“Yenidoğan grubunda baş bölgesinde şekil bozukluğu veya anormal büyüme, huzursuzluk, yeme bozukluğu, epilepsi nöbeti benzeri semptomların ortaya çıkması nörolojik hastalıkların ve beyin cerrahisini ilgilendiren hastalıkların belirtisi olabiliyor. Çocuk hastalarda ilk olarak karşımıza şiddetli veya dirençli baş ağrısı, kusma, uyuklama hali gibi semptomlar çıkıyor. Bu durumlarda aileler ilk tercih olarak pediatri uzmanlarına gidiyorlar. Genellikle de bulgulara yönelik belirli bir takip ve tedavi süreci sonrasında bu hastalar beyin ve sinir cerrahisine yönlendiriliyor. Bu durum kabul edilebilir fakat düzgün bir süreç yönetimi uygulanamayan hastalarda gecikmiş teşhisler sebebiyle bu hastalıkların geri dönüşü olmayan sonuçları ortaya çıkabiliyor.”
Yürüme dönemine geçmiş çocuklarda da omurga kaynaklı sorunların, dengesizlik, bir tarafa devrilme ve sırtta kamburluk veya eğrilik gibi bulgularla tespit edildiğini ifade eden Op. Dr. Alabulut, bu gibi durumlarda vakit geçirmeden hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köylülerin tilkiyi kurtarırken yaptığı konuşmalar güldürdü İki erkek tilkinin dolaştığı teli koparmaya çalışırken bir kadının, “Bir kameracı çağıraydık, televizyona çıkardık" demesi gülüşmelere neden oldu
YEREL HABERLER Köylülerin tilkiyi kurtarırken yaptığı konuşmalar ...
Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu, 4 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu, 4 gözaltı
ESOGÜ Yayınevinden Polimer Teknolojisine katkı sunacak bir kitap
YEREL HABERLER ESOGÜ Yayınevinden Polimer Teknolojisine katkı ...
Eskrim heyecanı Eskişehir’de yaşandı
YEREL HABERLER Eskrim heyecanı Eskişehir’de yaşandı
Serkan Can Zengin İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Serkan Can Zengin İstanbul Üniversitesi’nde ...
Anadolu Üniversitesinden çocuklar için anlamlı iş birliği
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinden çocuklar için anlamlı iş ...
Doğa tutkunları karlı havada bin 450 metreye çıktı
YEREL HABERLER Doğa tutkunları karlı havada bin 450 metreye çıktı
Eskişehir'de kar sevinci Mahalleli karın keyfini böyle çıkardı Soğuk hava vatandaşın kartopu oynamasına engel olamadı Vatandaşın kar sevinci gülümsetti Arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayan Mehmet Ali Törü: "Çocukluğumuzu yaşadık" Çocuklarını kar oynamaya Bozdağ'a götüren İbrahim Doğrul: "Çok mutlu oldular, onlar mutlu oldukça bizde mutluyuz"
YEREL HABERLER Eskişehir'de kar sevinci Mahalleli karın keyfini ...
Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi Eskişehir Türk Ocağı’nda Orta Asya Türklerini birleşti Sinema gösteriminin yanı sıra bilek güreşi ve halat çekme yarışları gibi yöresel oyunlar da oynandı Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal; "Çok şükür ki, Nur-Sultan Bey; Kazakların başına gelmiştir” Kazakistanlı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Samal Berdibekova; "Topluluğumuz, şehrin bünyesindeki üç üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor"
YEREL HABERLER Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 30’uncu yıl ...
FETÖ üyesi 2 firari şahıs yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi 2 firari şahıs yakalandı
Eskişehir’de 3 ilçede okullar tatil
YEREL HABERLER Eskişehir’de 3 ilçede okullar tatil
Seyitgazi’de okullar 1 gün tatil
YEREL HABERLER Seyitgazi’de okullar 1 gün tatil
Eskişehir’de soğuk hava uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir’de soğuk hava uyarısı
Soğuk havada yiyecek bulamayan yüzlerce güvercin silolara hücum etti
YEREL HABERLER Soğuk havada yiyecek bulamayan yüzlerce güvercin ...
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Ankara Demirspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Ankara Demirspor: 2
KOSGEB Daire Başkanı Gürbüz’den ETİM’e ziyaret
YEREL HABERLER KOSGEB Daire Başkanı Gürbüz’den ETİM’e ziyaret
Türkmen Dağı beyaza büründü
YEREL HABERLER Türkmen Dağı beyaza büründü
Gençlerden keman kursuna ilgi
YEREL HABERLER Gençlerden keman kursuna ilgi
Eskişehir OSB’deki aşı çalışmasına yoğun talep
YEREL HABERLER Eskişehir OSB’deki aşı çalışmasına yoğun talep
Soğuk havaya karşı ilginç yöntem Aracının lastiklerini battaniye ile kapattı
YEREL HABERLER Soğuk havaya karşı ilginç yöntem Aracının ...
Eski kışlık ayakkabıların tamiri cebinizi koruyor
YEREL HABERLER Eski kışlık ayakkabıların tamiri cebinizi koruyor
15 yıldır terminal etrafındaki köpekleri besliyor Sokak hayvanlarını besleyen Rahmi Yaş: "İnsanlar bir kap su ve yemek ile hayvanlara yardımcı olabilir"
YEREL HABERLER 15 yıldır terminal etrafındaki köpekleri ...
Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat TÜKBİLDER Başkanı Sülahi Özal: “Çevrimiçi ürün satın alırken güvenilir satıcılar tercih edilmeli” “Sürpriz ödemelerle karşılaşmamak için menüler detaylı incelenmeli”
YEREL HABERLER Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara ...
Eskişehir'de "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği düzenlendi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ülkemizde bugün itibarıyla 5 milyonun üzerinde 190 farklı uyruktan insana ev sahipliği yapıyoruz"
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.