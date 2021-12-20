Farklı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretmenler Eskişehir’de buluştu Eskişehir Anadolu Lisesi uluslararası projeye ev sahipliği yaptı

Eskişehir’de Erasmus+ Okul Ortaklıkları Projeleri kapsamında "European Values with Manga" projesinin 3’üncü ulus ötesi çalışması, Eskişehir Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Projenin açılış toplantısı; Eskişehir, Portekiz, Romanya ve Yunanistan’daki belirlenen okullardan gelen öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Anadolu Liseli Müdürü Rifat Günday, “Her ülkenin eğitim sistemi, kendi kültürüne göre sistemleri kapsamakla birlikte ‘Evrensel değerler’ bakımından da tüm dünyayı ortak noktalarda buluşturabilmektedir. Bu bakımdan Eskişehir çalışmalarında herkese başarılar diliyorum” dedi.

Proje ekiplerini temsilen oluşturulan öğretmen grubu, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan’ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Ayrıca günlük programların devamında yurtdışından gelen ziyaretçilerle birlikte Eskişehir’in tarihi ve turistik yerleri gezildi. Programın son günü yapılan çalışmalar grup sözcüleri tarafından anlatılarak, sertifika töreni düzenlendi.

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