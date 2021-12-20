Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir merkezli Mersin ile Kırklareli'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarını işledikleri iddia edilen N.B., M.İ, A.D. ile C.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2021-12-20 11:28:15
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