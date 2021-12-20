(ÖZEL) Dışarda olanlar üşürken suya dalanlar ısınıyor Kar yağarken Sakarıbaşı'nda suya dalış yaptılar Çifteler ilçesine her hafta farklı illerden gelen dalış severler bu güzelliğin keyfini sürüyor

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde yaz kış su sıcaklığı değişmediği Sakarıbaşı, dalış tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Kışın suya girenler ısınırken, su dışında bulunanlar ise üşüyor.

Sakarya Nehri’nin doğduğu yer olarak bilinin Çifteler ilçesindeki Sakarıbaşı, tatlı su dalışında dünya genelinde önemli yer tutuyor. Berrak olması ve su sıcaklığının yaz kış 1823 dereceler arasında bulunması nedeniyle, dalış sporu sevenlerin uğrak noktası oluyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşerken, Sakarıbaşı’nda ise dalış yapanlar halinden memnun. Su sıcaklığının açık havaya göre daha sıcak olması dalış yapanları mutlu ediyor. Aynı alanda suyun dışında olanlar üşürken, içerisinde olanlar ise hem ısınıyor hem de berrak suya dalmanın keyfini yaşıyor. Çifteler ilçesine her hafta farklı illerden gelen dalış severler, bu güzelliğin keyfini sürüyor.

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