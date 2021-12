Kiras’dan, Başkan Küpeli’ye ziyaret

Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında bilgiler veren Kiras, Eskişehir’in orman varlığının her yıl giderek arttığını belirtti. Eskişehir’in çevreci bir OSB’ye sahip olmasından dolayı şanslı olduğunu aktaran Kiras, orman işletme müdürlüğü olarak iyi ilişkiler içerisinde oldukları Eskişehir OSB’deki ağaç sayısını artırma noktasında katkılarının artarak devam edeceğini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, organize sanayi bölgesinde ciddi bir ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Çevreye çok önem veriyoruz. Her yıl bölgemize on binlerce ağaç kazandırıyoruz. Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğünün bölgemize olan katkısı çok büyük. Yıllardan beri gelen koordineli çalışmalarımız, önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir” dedi.

Küpeli ayrıca Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’inde zirve mücadelesi veren Eskişehir Ormanspor’a başarılar diledi.

