Kadınlar el emeği ile üretiyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler'de düzenlenen dekoratif el sanatları ve hediyelik eşya üretimi kursuna katılan kadınlar, el emeği ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için eğitimler sunmaya devam ediyor. Deneyimli Kafelerde düzenlenen dekoratif el sanatları ve hediyelik eşya üretimi kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Muammer Uludemir Belde Evi’nde düzenlenen dekoratif el sanatları ve hediyelik eşya üretimi kursuna katılan kadınlar, birçok teknik ile hediyelik eşya yapmayı öğreniyor. Kadınlar, kurs ortamında el becerilerini geliştirirken sosyalleşmenin de keyfini yaşıyor. Verimli ve keyifli biçimde vakit geçirdiklerini belirten kadınlar, aldıkları kurslarda ürettikleri ürünleri, açılacak sergilerde satarak aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi ayrıca, merkezlerinde gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri korona virüs tedbirleri eşliğinde düzenliyor. Mahalle sakinlerinin sıklıkla bir araya geldiği Deneyimli Kafeler'de ekipler tarafından özenle dezenfekte ediliyor.

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