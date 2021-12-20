Tarih Konuşmaları devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 16’ncısı, 'Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele: Dün Bugün, Yarın' adlı söyleşi ile devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde, tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Tarih Konuşmaları yeni dönemde de Eskişehirliler ile buluşmaya devam edecek.

Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile yapılan etkinliğin 16’ncısı, 'Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele: Dün Bugün, Yarın' başlığıyla 23 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleşecek. Prof. Dr. Fatime Güneş moderatörlüğünde, yapılacak olan etkinliğe Ceren Akçabay konuk olacak. Söyleşi, Zoom ve Youtube üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.