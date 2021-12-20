Türküler ile yeni yıl

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Yeni Yıl Konseri ile Eskişehirliler için türküler ile dolu bir yılbaşı kutlaması yaşatacak.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aytaç Karausta şefliğinde çalışmalarına devam ederken birbirinden özel konser programları düzenlemeyi sürdürüyor. Koro bu kez yılbaşı dolayısıyla sahnede olacak. Birbirinden güzel türkülerin, Eskişehirli müzikseverler için seslendirileceği konser, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Pandemi önlemleri eşliğinde 25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan Yeni Yıl Konseri ücretsiz olarak düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.