Eskişehir'de 4 ayrı uyuşturucu operasyonu Çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı

– Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının ve satışının önüne geçmek amaçlı çalışma başlattı. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tespit edilen şahıslara ve adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve tespit edilen evlerde yapılan aramalar sonucunda, 26,92 gram bonzai, 75,63 gram metamfetamin, 11 adet ecstacy hap, 1,77 gram esrar, 5 bin 544 adet sentetik ecza hap, 1 adet pompalı tüfek ile 23 dolu fişek ve 6 adet tabanca ile birlikte 11 tane mermi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 7 şüpheliden 5’i, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçu ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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