Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



2 TUTUKLAMA

Eskişehir merkezli 3 ilde, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Niyazi B. ve Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-12-20 17:12:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.