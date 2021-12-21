Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yeni büro Eskişehir’de “Terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasını önleme bürosu” kuruluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde, “Terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasını önleme bürosu” kuruluyor.

Eskişehir’de terör, hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş, kaçakçılık, yasa dışı bahis ve malvarlığı değerlerine karşı işlenen birçok suçun ceza soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. Bu kapsamda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde “Terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasını önleme bürosu” kurulması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.