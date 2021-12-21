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Eskişehir’de Arçelik Fabrikası işçileri MESS’in teklifine karşı eylem yaptı

İHA

Eskişehir’de Arçelik Fabrikası işçileri MESS’in teklifine karşı eylem yaptı

Eskişehir’de Türk Metal Sendikasına üye Arçelik Fabrikası işçileri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yüzde 12 teklifine karşı yürüyüş düzenledi.
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşmazlık sürüyor. İşveren sendikası MESS, yapılan son oturumda, Türk Metal Sendikası’nın 29,57’lik zam teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önerdi. Türk Metal Sendikası bu teklifi yeterli bulmadı. Daha iyi bir teklif bekleyen Türk Metal Sendikası, eylemlere başladı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Arçelik Buzdolabı Fabrikası işçileri sabah vardiyası öncesi meşaleler ve sloganlarla eylem yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin servislerden inerek fabrikaya kadar “MESS şaşırma, sabrımızı taşırma.”, “Ölümüne çalıştık, kazanacağız” sloganlarıyla yürüdüğü eylemde Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık 4 aydır devam eden MESS’le yürüttükleri toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlıkta olduklarını belirten Başkan Demir, “Arabuluculuk süreci başladı, arabulucu ile de anlaşamadık. Arabulucu raporunun gelmesi ile birlikte grev sürecini başlatacağız. İşçi arkadaşlarımızın iki yıllık olacak olan toplu sözleşmesinde ilk 6 aylık zam için MESS bize yüzde 12 teklif etti. Malum bu hayat pahalılığında, gelen zamlara ve enflasyon artışına karşı yüzde 12’lik bir zammı kabul etme şansımız yok. Bundan dolayı hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. İnşallah toplu sözleşmeyi bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün burada iş yerine servislerden inip yürüyerek geldik. Cuma günü Allah izin verirse Ulus Anıtı önünde büyük bir kitlesel basın açıklaması yapacağız. Ardından da eğer sonuç alamazsak 2 Ocak’ta Kocaeli’de yaklaşık 150 bin kişi ile büyük bir miting hazırlığındayız. İnşallah hakkımızı alana kadar mücadelemiz devam edecek. İşçi sınıfının durumu şu an çok kötü. Arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Biz de bunun için elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

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