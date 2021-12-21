Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 100 liralık 155 sahte banknot ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 100 liralık 155 sahte banknot ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-12-21 10:59:50



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