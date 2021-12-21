Son bir ayda aranması olan 20 kişi yakalandı

Eskişehir'de son bir ayda yapılan çalışmalar sonucu aranan 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda haklarında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama" gibi suçlardan 28 yıl ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 20 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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