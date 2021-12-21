Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından düzenlenen “Streamers” etkinliği, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirilen etkinlikte, yayıncılık ve medya dünyasından Asım Cihat Karakaya, Taygun Arda Öztürk, Beta&Theta ve Post42 ekibi yer aldı.



“İletişim Kulübü, oldukça güzel işler çıkardı, çıkarmaya da devam ediyor”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İletişim Kulübü Danışmanı Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu, katılım göstererek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. İletişim Kulübü hakkında bilgi veren Cemiloğlu, “Aktif ve üretken öğrencilerin bir araya gelerek kurduğu bir oluşum olan İletişim Kulübü, üniversiteye başladığım yıl olan 1999 yılında kuruldu. Birçok organizasyonu büyük bir heyecanla bunca yıldır yerine getiren kulüp, oldukça güzel işler çıkardı, çıkarmaya da devam ediyor” dedi.



“Etkinliğimizi bugün bir arada gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz”

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi veren İletişim Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Eren Tiryaki ise, “İletişim Kulübü bildiğiniz gibi üç yıldır “gamer” zirvesini düzenlemekteydi. Son zamanlarda aldığımız bir karar ile birlikte gamer zirvesini daha da çeşitlendirip “streamers” şeklinde yapma kararı aldık. Bugün bu etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

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