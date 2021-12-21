Boyları yarım metreyi bulan buz saçakları esnafa zor anlar yaşattı

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Soğuk havanın etkisiyle Eskişehir’in yüksek kesimlerinde oluşan ve bazılarının boylarının yaklaşık yarım metreyi bulduğu buz saçakları, esnafa zor anlar yaşattı.

Günlerdir Eskişehir’de etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Eskişehir genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı, yüksek kesimlerde daha fazla hissedildi. Bozdağ Mahallesi ve çevresinde soğuk havanın etkisiyle oluşan buz saçakları tehlikeli boyutlara ulaştı. İşletme girişlerinde oluşan yaklaşık yarım metrelik buz saçaklar, esnaf tarafından temizlendi.

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