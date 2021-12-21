Eskişehir’den kartpostallık kış fotoğrafları

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Eskişehir’de günlerdir devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürürken, yağışın ardından objektiflere kartpostallık fotoğraflar yansıdı.

Geçtiğimiz haftanın son günlerinden bu yana özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı, görsel şölen oluşturdu. Yollar, araziler, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Görenlerin adeta büyülendiği karla kaplı alanlar, kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkarttı.

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