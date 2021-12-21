Doç. Dr. Gökhan Tunç’un eseri İstanbul Edebiyat Festivali’nden ödülle döndü

Bu yıl 13.’sü düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali’ndeAnadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Tunç, Çağdaş Mesnevi'nin Peşinde adlı çalışmasıyla ödüle lâyık görüldü.

TaksimAtatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festivalin açılış programında,Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve şair Ali Ural ile çok sayıda edebiyat sever hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve Türk kültür dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Edebiyat Festivali’nin bu yılki teması, yakın zamanda hayatını kaybeden Sezai Karakoç olarak belirlendi.

Bir hafta boyunca şair Sezai Karakoç’un türlü yönleriyle değerlendirileceği ve anılacağı festivalde şair hakkında yapılan dört çalışmaya ödül verildi. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Tunç, Çağdaş Mesnevinin Peşi'nde adlı eseriyle ödüle lâyık görüldü. Doç. Dr.Tunç, aynı zamanda bu yıl içinde Şiir ve Bellek adlı kitabıyla Söylem Filoloji Ödülü’nün yanı sıra Türkiye’nin en önemli yazar ve eleştirmenlerinden biri olan Mehmet H. Doğan adına verilen Mehmet. H. DoğanÖdülü’nü de almıştı.

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