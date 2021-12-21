Kamyonet kasasındaki kardan adam görenleri şaşırttı Eskişehir’de ilginç görüntü Kardan adamı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

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Eskişehir’de park halindeki kamyonetin kasasına yapılan gülümseyen kardan adam görenleri şaşırttı.

Tepebaşı mahallesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan kamyonet, ilginç görüntülere sahne oldu. Kamyonetin kasasına yapılan kardan adam, görenlerin dikkatini çekti. Çevrede bulunan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İlk başta durumu anlamakta zorlanan vatandaşlar, gülümseyen surat emojisinin yer aldığı kardan adamı bol bol fotoğrafladı.

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