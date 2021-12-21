Kayıp vatandaş için 6 kilometrelik alan tarandı Kayıp şahsı arama çalışmaları kar yağışı altında sürüyor Arama kurtarma ekipleri kış aylarının zor şartlarında kayıp vatandaşı arıyor

Eskişehir’de 3 gündür kendisinden haber alınamayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen vatandaşı arama çalışmaları kış aylarının zor şartlarında devam ediyor. Kayıp şahsın traktörünün bulunduğu alanın 6 kilometrelik alanı tarandı.

Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Yıldırım Töre, 19 Aralık’ta Mahmudiye ilçesinde bulunan evinden traktörüne binerek ayrıldı. Yanına telefon almayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Töre’nin annesi, dün oğlundan haber alamadığı için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Aynı zamanda Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Yıldırım Töre’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçedeki incelenen kamera kayıtlarının ardından traktörüyle 19 Aralık’ta Doğanca Mahallesine doğru gittiği tespit edilen Töre’nin bulunması amacıyla Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komandı Bölüğü Komutanlığı, DAK, AKUT ve AFAD ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.



Traktörü ile jant üzerinde 3 kilometre gitmiş

Dün akşam saatlerinde ise Doğanca Mahallesinde bulunan eski bir kum ocağında Yıldırım Töre'nin kullandığı traktör terk edilmiş vaziyette bulundu. Traktörün arka lastiğinin birinin olmadığını tespit eden ekipler, jant üzerinde 3 kilometre gittiğini tespit etti. Traktör üzerinde ve çevresinde yapılan incelemede, Töre’ye ait herhangi bir ize rastlanmadı.



Traktörünün bulunduğu alandaki aramalar kar yağışı altında devam ediyor

DAK, AKUT ve AFAD ekipleri, kayıp vatandaşı bulmak için traktörünün bulunduğu alanın çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama kurtarma çalışmalarına jandarma ekipleri de destek veriyor. Yaklaşık 6 kilometrelik alanda arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Ekipler, alandaki çalışmaları sürdürüyor.



“Herhangi bir ize şu ana kadar rastlayamadık”

Arama çalışmaları hakkında konuşan Dorlion Arama Kurtarma Derneği Genel Sekreteri Arif Necmi Türe, “Dün gelen ihbar üzerine tüm arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Dün akşamdan sabah saatlerine kadar süren arama çalışmaları sonuç vermedi. Kırsal Doğanca Mahallesi yakınlarında Yıldırım Töre’nin kullandığı traktör bulundu. Traktörün çevresindeki 6 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık. Bölgedeki Seyir Çayı kenarında aramalara devam ediyoruz. Traktör lastiğinden itibaren, traktörün bulunduğu yere kadar jant izlerini takip ettik. Traktörün lastiği patladıktan sonra yaklaşık 3 kilometrelik alanı jant üzerinde geldiğini düşünüyoruz. Oradan itibaren traktör muhtemelen çamura saplandı ve çıkamadı. Ondan sonra Yıldırım Töre’den haber alınamadı. Herhangi bir ize şu ana kadar rastlayamadık. Arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

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