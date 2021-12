Bu sergi sokaktaki canlar için

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bir sosyal sorumluluk faaliyetine daha ev sahipliği yaptı. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için resim ve fotoğraf sergi düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odası ile Organize Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu iş birliğinde Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi düzenlendi. Tüm gelirin sokak hayvanlarının rehabilitasyonunda kullanılacak sergi ESO Fuaye Alanında açıldı.

Serginin açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Organize Patiler’ in özveri ile çalıştığını belirtti. Sahada etkin rol aldıklarını ifade eden Başkan Kesikbaş, “OSB’mizdeki sokak hayvanlarının barınma ve tedavileriyle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Çok fazla emek veriliyor. Yapmış oldukları başarılı çalışmalar için kutluyorum. Gerçekten çok erdemli bir iş yapıyorsunuz ve Eskişehir Sanayi Odası olarak her zaman yanındayız.” dedi.

Organize Patiler Komisyon Başkanı Halis Korkmaz, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk faaliyetlerine yaklaşık iki sene önce başladıklarını ve bu oluşum ile kimsesiz, sokak hayvanlarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Korkmaz, “Eskişehir OSB’de yaklaşık 850 sokak hayvanı var ve bakımı beslenmesi sorun haline gelmeye başladı. Bizler, Organize Patiler Komisyonu olarak gerek belediye, gerek bölge müdürlüğü gerek özel veteriner klinikler ile çalışıyoruz. Çok sayıda kazalı köpeğimiz var ve tedavileri ciddi maliyet getiriyor. ESO ile ortak düzenlediğimiz bu sergide, satılan tabloların bütçemize katkı sağlamasını ve daha fazla hayata rahatlıkla dokunmayı hedefliyoruz. Bu sergiden olumlu etki alırsak her sene bu faaliyetimizi devam ettirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra sergiye katılanlar eserleri inceleme fırsatı bularak, eserlerin sahipleri ile de tanışma fırsatı yakaladılar. Toplam 65 eserin yer aldığı sergi, ESO Fuaye alanında yeni yıla kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

