Çiftçilerin yaraları sarılıyor Eskişehir’deki 15 bin çiftçiye 63 milyon 927 bin TL destekleme ödemesi hesaplarına aktarılmaya başlandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir’deki 15 bin çiftçiye yapılacak 63 milyon 342 bin TL destekleme ödemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin; kuraklık, zeytinyağı, kırsal kalkınma, yem bitkileri, ipekböceği, lisanslı depoculuk, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması destekleri kapsamında, üreticilere 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle yapılacak destekleme ödemeleri açıklaması üzerine sosyal medya hesabından bilgi veren İl Müdürü Gümüş şöyle konuştu:

“Eskişehir’de 15 bin çiftçimize, alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında 63 milyon 342 bin TL, kırsal kalkınma yatırımlarının (sera yapımı) desteklenmesi kapsamında 500 bin TL, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 3 bin TL, ipekböceği desteği kapsamında 78 bin TL, yem bitkileri desteği kapsamında 4 bin TL olmak üzere toplamda 63 milyon 927 bin TL desteklemeyi çiftçilerimizin hesabına aktarmaya başlıyoruz. Kuraklık dışında dolu, sel ve fırtına gibi afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerimiz için Cumhurbaşkanlığı özel ödeneğinden gönderilen desteğin çiftçilerimizin hesaplarına aktarma işlemi de önümüzdeki hafta içinde tamamlanmış olacak. Hayırlı ve bereketli olsun.”

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