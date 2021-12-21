3 gündür kayıp olan çiftçinin cesedi traktöründen 7 kilometre uzaklıkta bulundu (2)

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7 KİLOMETRE MESAFEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir´in Mahmudiye ilçesinde, geçen pazar günü evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan Yıldırım Töre, aramakurtarma ekiplerince çamur saplanmış halde bulunan traktöründen yaklaşık 7 kilometre mesafede ölü olarak bulundu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Töre´nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-12-21 23:41:33



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