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Yılbaşı rezervasyonları otelleri doldurdu Vatandaşlar en çok kar yağan bölgeleri tercih ediyor Turizmci Salih Er: “Gurbetçiler kışın da Türkiye’ye gelmeye başladı” “En düşük fiyatlar Akdeniz tesislerinde” “İnsanlar kar ve soğuk görmek istiyor”

İHA

Yılbaşı rezervasyonları otelleri doldurdu Vatandaşlar en çok kar yağan bölgeleri tercih ediyor Turizmci Salih Er: “Gurbetçiler kışın da Türkiye’ye gelmeye başladı” “En düşük fiyatlar Akdeniz tesislerinde” “İnsanlar kar ve soğuk görmek istiyor”

Kış turizminin en hareketli dönemi olan yılbaşı, otellerde doluluk oranını yüzde 100’e çıkarırken, vatandaşlar en çok kar yağan bölgeleri tercih ediyor.
Yeni yıla sayılı günler kala otel rezervasyonlarındaki yoğunluk hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde çoğunlukla kar yağan bölgelerdeki tesisler tercih edilse de kaliteli hizmet vermesi açısından Kıbrıs, birçok vatandaşın gözdesi durumunda. Dövizdeki hareketlilik, genellikle yazın gelmeyi tercih eden gurbetçileri kış aylarında da Türkiye’ye getirdi. Tesislerdeki fiyatlar ise geceliği bin TL’den başlıyor.

“Gurbetçiler kış aylarında da gelmeye başladı”
Eskişehir’de seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, yılbaşı rezervasyonlarının başladığını, özellikle Aralık ayının ilk haftasından itibaren çoğu otelin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti. Türkiye genelinde yeni yıla yaklaşık 10 gün kalmasına rağmen yüzde 80 gibi bir doluluk oranının mevcut olduğunu aktaran Er, “Bu doluluk oranını sağlayanlar sadece Türk misafirler değil, yurtdışından gelen turist sayısında da yoğunluk başladı. Özellikle bu yıl en fazla revaçta olan ve artış gösteren turist, ‘Gurbetçi’ diye tabi ettiğimiz yurtdışında yaşayan Türk misafirlerimiz. Bu misafirlerimiz normalde yazı tercih etseler de kış aylarında da gelmeye başladılar, bu da otellerin doluluk oranlarını arttırdı” dedi.

“Restoranlarla kıyaslandığında tesislerde uygun fiyata kalınıyor”
Hemen hemen tüm tesislerde sanatçılı programların mevcut olduğunu kaydeden turizmci Er, ortalama fiyatları şu sözlerle ifade etti:
“Kıbrıs’taki tesislerde gecelik ortalama 3 bin, 3 bin 500 TL civarında, Uludağ tesislerinde ortalama bin 500, 2 bin TL civarında başlangıç fiyatları olduğunu görüyoruz. Sapanca 2 bin, 2 bin 500 TL, Bolu Abant otelleri bin 500 TL civarında başlıyor. Afyonkarahisar tesislerinde ise fiyatlar diğerlerine göre biraz daha uygun olarak bin, bin 500 TL civarında başlıyor. Şu anda yılbaşı programında düşük kalan fiyatlar, sadece Akdeniz bölgesindeki açık kalan tesislerde karşımıza çıkıyor. Tabii ki bugün yılbaşı programı için bir restorana gideceğimiz zaman, ortalama kişi başı bin TL fiyat isteniyor. Bu fiyatı düşündüğümüz zaman, tesislerde uygun fiyata kalınmış oluyor. Yoğunluk elbette yüksek, bungalov evlerde de hemen hemen kapasitenin yüzde 100’ü dolmuş durumda.”

“Yılbaşında insanlar kar ve soğuk görmek istiyor”
Yılbaşında vatandaşların özellikle karlı ve soğuk bölgeleri tercih ettiğini belirten turizmci Salih Er, bu nedenle Akdeniz’deki tesislerin tercih edilmediğini dile getirdi. Kıbrıs otellerinin ise kaliteli hizmetten dolayı revaçta olduğunu söyleyen Er, “Adı üstünde ‘Yılbaşı’. Yılbaşında insanlar kar ve soğuk görmek istiyor. Mangal, ateş görmek istiyor. Akdeniz tercih edilmiyor, bunun sebebi de şu anda orada kar olmaması. Kar yağan bölgeler, Sapanca, Abant, Uludağ’da yoğun bir şekilde talep mevcut. Kıbrıs otellerinin seçilme sebebi ise gazinoların olması ve kaliteli sanatçıların oraya gitmesi. Yılbaşı döneminde en kaliteli ve en iyi hizmet veren tesisler Kıbrıs’ta yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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