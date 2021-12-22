Eskişehir'de araç sayısı bir ayda 786 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 308 bin 532’e ulaştı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 786 adet artarak 308 bin 532’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 179 bin 938 adeti otomobil, 48 bin 956 adeti kamyonet, 35 bin 752’si motosiklet, 25 bin 431 adeti traktör, 10 bin 909 adeti kamyon, 4 bin 002 adeti minibüs, 2 bin 723 adeti otobüs, 821 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 25 milyon 188 bin 967’e ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.