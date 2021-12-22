Sosyal girişimciliğin bugünü konuşuldu

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı kapanışının ikinci oturumunda uzmanlar, gençlere sosyal girişimciliği anlattı.

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri TreptowKöpenick Belediyesi iş birliğinde 2018 yılında hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı da gerçekleştirilen kapanış etkinliği ile son buldu. Kapanışın ikinci oturumunda, “Sosyal Girişimciliğin Bugününü Konuşuyoruz” oturumu yapıldı. Oturumda Sürdürülebilir Sosyal Fayda ve Sosyal Etki Danışmanı Derya Kılıçalp, İnovasyon Süreçleri Tasarımcısı ve Kolaylaştırıcı Ayşesu Çelik, Sinop Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Sarı ve İstasyonTedü Projeler Koordinatörü Dr. Sinem Güravşar Gökçe katılımcılar için sosyal girişimcilik konusunda önemli bilgiler verdi.



Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin yürütücüsü olduğu “Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı” 16 Ağustos’ta başladı. Eğitim programı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından desteklenen “İnsana Yakışır İş fırsatları Projesi” kapsamında gerçekleştirilen eğitim, önkuluçka ve kuluçka programı olarak düzenlendi. Farklı ülkelerden uluslararası başvuru/statü sahibi olan yabancılar ve ev sahibi topluluk üyelerinin eşit katılımı ile gerçekleştirilen program, pandemi tedbirlerinden dolayı online olarak gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen program, toplumsal meselelerin çözümü ile ilgilenen, toplumsal dönüşüm hayali kuran, sosyal girişimcilik ile ilgili bilgi sahibi olarak sosyal girişimci olmak isteyen bütün bireyleri kapsayacak şekilde oluşturuldu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu’nun da katıldığı etkinlikte genç girişimciler, uzmanlara merak ettikleri soruları da yöneltti. Program, çektirilen fotoğraf ile son buldu.

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