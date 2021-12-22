İnönü’de iki proje daha tamamlandı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’yı kapalı devre sulama sistemi projesiyle ile ilgili ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Bozkurt, Özkaldı’yı ziyaret ederek İnönü’de proje çalışmaları tamamlanan kapalı devre sulama sistemi ve Ali Kaya Deresi taşkın önleme çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette, proje çalışmaları tamamlanan kapalı devre sulama projesi ile ilçede daha verimli tarım faaliyetlerinin yapılabileceğini söyleyen Başkan Bozkurt, Ali Kaya Deresi taşkın önleme projesi ile yoğun yağışlar sonrası meydana gelen taşkınların önüne geçilmiş olacağını belirterek, Özkaldı’ya ilçe sakinleri ve şahsı adına ev sahipliği ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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