(ÖZEL) Yayınlanan genelge mahalleli için umut ışığı oldu Eskişehir kent genelinde onlarca metruk ev yıkılma veya onarım bekliyor Mahallelerindeki metruk evlerin yıkılması için yetkililere seslendiler Dede Mahallesi’nde yaşayan İlhan Coşkunlar: “Mahallemizde bu şekilde 40-50 tane metruk ev var” Yücel Hünerlibaş: “Uyuşturucu kullanan insanlar geliyor”

İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, metruk yapıların yıkılması veya onarılmasıyla ilgili talimat, bu tip evlerin bulunduğu bölgelerdeki vatandaşları umutlandırdı. Vatandaşlar bu tip evlerle ilgili hemen çalışma yapılmasını beklerken, Eskişehir kent genelinde onlarca yapı bulunduğu belirtiliyor.

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadele kapsamında ülke genelindeki metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi veya rehabilite edilmesi, yıkılması ve bu binaların kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler hatırlatılmıştı.



“Metruk Bina” kayıt ve açıklama alanı eklendi

Ayrıca genelgeyle birlikte valilik ve belediye yetkililerince metruk olduğu tespit edilen binalara adres kaydı yapılması da engellenmiş oldu. Yani böylelikle okul kaydı veya farklı gerekçelerle metruk bina olarak belirlenen yapılara adres kaydı yapılamayacak. Bu doğrultuda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yapı ve bina katmanlarına “Metruk Bina” kayıt ve açıklama alanı eklendi. Böylelikle metruk bina olduğu tespit edilen yapılara ilişkin bilgiler yetkili idarelerce, MAKS ve AKS üzerinden gecikmeksizin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi sağlanacak.



Odunpazarı halkı genelgenin uygulanmasını bekliyor

Bakanlık tarafından yayınlanan genelge sonrası, metruk evlerin bulunduğu birçok mahallede umut ışığı yanmış oldu. Eskişehir’in en eski yerleşim yerlerinden olan Odunpazarı’nda bulunan Dede Mahallesi de bunlardan sadece birisi. Yıllardır metruk evlerle mücadele verilen mahallede halk, bugüne kadar yalnız bırakılmaktan şikâyetçi oluyor. Çocukların ve kadınların her an tehlikede olduğu, akşam saatlerinde yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin dışarı çıkarken tedirgin olunan mahallede vatandaşlar, genelgenin yürürlüğe girmesini bekliyor.



“Mahallemizde bu şekilde 4050 tane ev var”

Doğduğu günden beri Dede Mahallesi’nde yaşayan İlhan Coşkunlar, metruk evlerde birilerine zarar verilmesinden çekindiklerini söyledi. Mahallede bu şekilde yaklaşık 50 tane evin olduğunu ve hiç kimsenin ilgilenmediğini belirten Coşkunlar, “Eskişehir’in ilk kuruluş yeri Odunpazarı’dır. Fakat mahallemizle hiç ilgilenilmiyor. Bu metruk evlerde değişik insanlar kalıyor. Buralarda bir çocuğun veya kadının zarar görmesi mi gerekiyor? Ondan sonra mı yıkılması gerekiyor? Hiç ilgi yok. Beklentilerimizin hiç birisi olmuyor. Bugün Eskişehir, Köprübaşı veya Odunpazarı merkezinden ibaret gibi gözüküyor. Mahallemize yapılan hizmetlerden memnun değiliz. Bu metruk binaların hepsi aşırı derecede sakıncalı. Mahallemizde bu şekilde 4050 tane ev var. Bağımlılar buradan çıkmıyor. Onların meskeni burası. Mal sahipleri evlerini sattılar veya kiraya gittiler. Buralarla hiç ilgilenmiyorlar. Mülk sahipleri ya gelip tadilatını yapıp kendisi oturacak, ya kiraya verecek ya da komple yıkacak” ifadelerini kullandı.



“Bu evlere uyuşturucu kullanan insanlar geliyor”

Özellikle hava karardıktan sonra metruk evlere genelde bağımlıların geldiğini belirten Yücel Hünerlibaş, doğma büyüme Dede Mahallesi’nde yaşıyor. Havaların soğuması ile birlikte bu evlere girip çıkanların arttığını, bundan çok rahatsız olduğunu belirten Hünerlibaş, şunları söyledi:

“Hava karardıktan sonra uyuşturucu kullanan insanlar geliyor. Gelip geçen dahi çok rahatsız oluyor. Şu görüntü hiç yakışmıyor. Buraya bir tane çocuk girse, burası yıkılsa bunun sorumlusu kim olacak? Çoluk çocuğa buralarda sıkıntılı durumlar yaşansa bunun sorumlusu kim olacak? Hiç hoş olmayan olaylar yaşanabilir burada. Olduktan sonra gelip buralar yıkılırsa bir anlamı olmayacak. Önemli olan bu tip olayların önüne geçilmesidir.”

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