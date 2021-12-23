ESBALDER Başkanı Başaran'dan 'Turna Balığı' uyarısı

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Yasin Başaran av yasağı başlayan turna balığı sezonu dikkat çekerek balıkçıları yasaklara uyması konusunda uyardı.

Üreme döneminin olması nedeniyle turna balığında av yasağı geçtiğimiz günlerde başladı. Eskişehir ili sınırlarındaki sularda nadir görülen turna için ESBALDER Başkanı Yasin Başaran, bereketli bir sezonun sonuna geldiklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Başaran, olta balıkçılarının il sınırlarındaki sularda nadir bulunan balık türü için yakın çevredeki sulara gittiklerini belirtti. Balıkçıları, av yasakları konusuna duyarlı olmaya çağıran Yasin Başaran,"Eskişehir iç sularında olamamasına rağmen, spin (atçek) disiplininde olta balıkçılığı yapan birçok üyemizin ve olta balıkçıları bu balığı yakalayabilmek için farklı illere giderek avlandı. Avlanabilir boy limitinin 40 santimetre olmasına rağmen yetişkinlerinde 1 ila 1,5 metreyi bulan, boyu ve yırtıcılığı ile ünlenen Turna balığı (Esox Lucius) 15 Aralık günü itibari ile üreme dönemine girmesi sebebi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri 5/2 tebliğ gereğince tüm ülkemizde av yasağına girmiştir. 15 Aralık 1 Nisan arasında avlanması yasak olan turna balığı konusunda tüm olta balıkçılarının duyarlı olmasını istiyoruz. Turna balığının üremesi ve gelişmesi için bu dönemde rahatsız edilmemesi ve av baskısı olmaması gerekmektedir. Her bilinçli balıkçının kurallara uyması ve uymayanlar hakkında gerekli idari mercilere bildirim yapması halinde bu güzel balık türünün yaşamına devam etmesini sağlayabiliriz. Eskişehir’de bulunan tüm olta balıkçılarının yeni yılını kutlar, yeni yılda kurallara ve doğaya saygılı bereketli avlarının olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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