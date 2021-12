Sokakta yaşayan canlıları yalnız bırakmadılar

Eskişehir’de bir grup gönüllü hayvansever, kar yağışının etkisini gösterdiği şu günlerde kırsalda yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin yanı sıra etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışıyla birlikte sokak hayvanları yiyecek yemek ve içecek su bulmakta artık daha fazla zorlanıyor. Sessiz dostların imdadına ise her zaman olduğu gibi gönüllü hayvanseverler koşuyor. Eskişehir’de 2013 yılında kurdukları Eskişehir Besleme Grubu ile birlikte sokak hayvanlarına sahip çıkan gönüllüler, her fırsatta yardıma eli uzatıyor. Gönüllüler, haftanın 4 günü kent çöplüğü, Asri Mezarlık, Kocakır Mesire alanı ve haftanın 3 günü Kızilinler, Gökçekısık, Musaözü, Uluçayır, hobi bahçeleri gibi kırsal bölgelerde yaşayan yaklaşık 350 ile 400 kadar köpeğe mama ve su götürüyor.

Desteklerle yapıyorlar

Hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yiyecekleri, kırsaldaki sokak hayvanlarının yaşam alanlarına götüren gönüllü besleme grubu, kendilerine sunulan tüm imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor. Hayırseverlerden gelen destekle yüzlerce sokak hayvanı bu güne kadar doyurulurken, hasta, yaralı ve kaza geçirmiş birçok can tedavi ettirildi. Belediye destekleriyle de birçok sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Ellerindeki tüm imkanları sokakta yaşayan canlar için kullanan Eskişehir Besleme Grubu üyeleri, kendileri gibi birçok gönüllünün farklı gruplarla beslemelere devam ettiğini ve amacın aynı olduğunu belirtti. Tüm hayvanseverlerin ve gönüllülerin tek beklentisi ise Eskişehir’e yapılacak bir hayvan hastanesi oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.