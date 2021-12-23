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Okul servis ücretlerine düzenleme talebi Serkan Can Zengin’den velilere ve okul servisi işletmecilerine çağrı: “Sıkıntı ortak akılla çözülmeli”

İHA

Okul servis ücretlerine düzenleme talebi Serkan Can Zengin’den velilere ve okul servisi işletmecilerine çağrı: “Sıkıntı ortak akılla çözülmeli”

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, artan maliyetlerden dolayı mevcut ücretlerin okul servisi hizmetlerinin giderlerini karşılamaya yetmediğini belirterek, oluşabilecek muhtemel aksamalara karşın ortak bir akılla çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Zengin, okul servisi ücretlerinin her yıl yaz döneminde belli bir fiyat üzerinden belirlendiğini, ancak 2021 yılında akaryakıt ve asgari ücrete gelen zamların, önceden belirlenen okul servisi ücretlerinin yeterli olmamasına ve servisçilerin de temel ana giderlerini ödeyememesine yol açtığını anlattı. Servisçilerin zararına çalışması ve işi bırakmasına dahi sebep olabilecek bu durumun eğitim hizmetlerinde aksamalar oluşturabileceğini aktaran Serkan Can Zengin, eğitimciler olarak endişeli olduklarını kaydetti. Zengin, veliler ve servisçilerin ortak bir akılla kimsenin mağdur olmayacağı bir ücret artışında anlaşması gerektiğini vurguladı.

“Okul servisleri hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmasından endişe duyuyoruz”
Zengin, okul servislerinin eğitimde önemli bir rolü bulunduğunu ve öğrencilerin okullara güvenle ulaşabilmelerini sağladığını dile getirdi. Okul servislerinin ücretleri ile ilgili son olarak yaz döneminde bir fiyatlandırma yapıldığını ifade eden Zengin, “Yaz döneminden bu yana ülkemizde akaryakıt gibi maliyetlerde önemli miktarda artış yaşanırken, asgari ücrette de yüzde 50 oranında bir artış gerçekleşti. Bu durumun servis işletmecilerinin maliyetlerini ve üzerlerindeki baskıyı nasıl arttırdığının farkındayız. Bu nedenle önümüzdeki eğitimöğretim döneminde okul servisleri hizmetlerinde artan maliyetler dolayısıyla aksaklıklar yaşanmasından endişe duyuyoruz” dedi.

“Velilerimiz anlayış göstermeli, artış yapmalı, önceliğimiz çocuklarımız”
Zengin, öğrencilerin okullara ulaşımında aksaklıklar yaşanmaması ve hizmet kalitesinde düşüş olmaması adına velilerden bu konuda duyarlılık göstermelerinin beklendiğini ifade ederek, “Ücretler eğitim yılının başında belirlendiği için arttırılamıyor. Bazı veliler, onlara belli bir ücret söylendiği için herhangi bir artırım konusunda itiraz ediyor. Ancak bu maliyetlerle giderlerini karşılayamayan servisçi işi bırakabilir veya zararına yapmak zorunda kalabilir. Sabahları çocuklar alınmazsa bu durum bir kaos ortamına neden olur. Çocuklarımızın eğitiminde önemli bir görev üstlenen servis işletmecilerimizin aynı kalitede hizmetlerini sürdürebilmeleri adına velilerimizin servis işletmecilerinin beklentilerini karşılayıp Ocak ayı itibariyle servis ücretlerinde artış yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Okul servisi işletmecileri de art niyetli olmamalı, makul artış istemeli”
Okul servisi işletmecilerinin de, artan maliyetler ışığında makul bir artış beklentisi içinde olmalarını istediklerini söyleyen Serkan Can Zengin, “Servis işletmecileri de bu konuda art niyetli yaklaşmamalı, velilerimizi de çok zorlamayacak bir artış talep etmeliler. Bu dönemde çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için herkesin birbirini kollaması ve ortak akılda buluşması gerekiyor” diye konuşarak, hem servis işletmecilerinin hem de velilerin ortaklığıyla bir çözüme varılması için çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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