Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de başlıyor

Eskişehir, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 20212022 yılı faaliyet takviminde yer alan ‘Yıldızlar U17 ve Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

2526 Aralık tarihlerinde Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyonda; yıldızlarda 146, büyüklerde ise 163 olmak üzere 309 flöreci iki gün boyunca Kovid19 tedbirleri kapsamında şampiyonluk için ter dökecek.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere Türkiye’nin 10 ilinden eskrimcileri yılın son hafta sonunda Eskişehir’de buluşturacak şampiyonanın ilk gününde Yıldız Kızlar/Erkekler Flöre, ikinci gününde ise Büyük Erkekler/Kadınlar Flöre kategorilerinde kürsü mücadelesi verilecek.

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